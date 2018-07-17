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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:35 م
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مسئول أمريكى: توقعات بإجراء مجلسى الأمن الروسى والأمريكى حوارا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:42 ص
مسئول أمريكى: توقعات بإجراء مجلسى الأمن الروسى والأمريكى حوارا ترامب وبوتين
موسكو (أ ش أ)
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جاريت ماركيز أن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يقيم مجلسا الأمن الروسى والقومى الأمريكى حوارا مستمرا على مستوى العمل بشأن القضايا الأمنية.

صرح ماركيز بذلك لوكالة أنباء "تاس" الروسية فيما لم يقدم أية معلومات إضافية بما فى ذلك معلومات بشأن التواريخ المحتملة لمثل هذه الاجتماعات أو أماكن انعقادها.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال أمس الاثنين، أن مسئولين من المجلسين سيلتقون استمرارا للمناقشات التى بدأت خلال محادثاته مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى فيما لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وفى أواخر الشهر الماضى، زار مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون موسكو لمقابلة كبار المسئولين الروس بمن فيهم بوتين، وناقش الأطراف مجموعة واسعة من القضايا بما فى ذلك المشاكل الإقليمية التى تسلط الضوء على سوريا.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة أنباء "تاس" من مصادر أمريكية رسمية، فإن بولتون يقود فعليا سياسات إدارة ترامب تجاه روسيا، بينما كلف وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بحل مشكلة نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية.

 


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