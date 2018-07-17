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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:45 ص
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مرور الجيزة يرفع 11 سيارة و دراجة بخارية مهملة فى حملات بالشوارع

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:44 ص
مرور الجيزة يرفع 11 سيارة و دراجة بخارية مهملة فى حملات بالشوارع حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  11 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز ، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 
 
 
 
 

 


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