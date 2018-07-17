"مراسلون بلا حدود" تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية صحفيين "محاصرين" جنوب سوريا

أ ف ب

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأمم المتحدة الثلاثاء، بالتدخل لحماية عشرات الصحفيين "المحاصرين" فى جنوب سوريا، والذين يخشون التعرض لاعمال إنتقامية من قبل النظام.

وأعلنت المنظمة فى بيان أن عشرات الصحفيين محاصرين فى جنوب سوريا، وقد أعرب بعضهم للمنظمة عن خشيتهم من التعرض للتصفية أو السجن ، وتعرب المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة عن قلقها ازاء مصير "لائحة اعدها الصحافيون انفسهم تضم 69 شخصا معرضين لخطر كبير في القنيطرة ودرعا".

وفى 11 يوليو الماضى، وجه أمين عام المنظمة كريستوف دولوار ، كتابا إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو حوتيريش يقترح إقامة ممر انسانى أو منفذ خاص الى مناطق سلمية في الدول المجاورة".