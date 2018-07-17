محكمة الجنج تقضى بحبس المطرب الشعبى محمود الحسينى 3 أشهر فى قضية ضرب زوجته

كتب حازم عادل

قضت محكمة جنح المطرية، بحبس المطرب الشعبى محمود أحمد حسينى محمد وشهرته "محمود الحسينى"، 3 أشهر، وكفالة 200 والزامه بتأدييه 5001 على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإصابتها بآلة حادة عبارة عن "حديدة" أثناء مطالبتها له بمصروفات لأولاده الأربعة .

وكانت منى عطية دسوقى زوجة المطرب الشعبى محمود الحسينى، حررت محضر رقم 7282 لسنة 2018 جنح المطرية، عقب تعدى زوجها عليها بآلة حادة عبارة عن "حديدة" أثناء ذهابها له فى منزل عائلته لمطالبته بمصروفات لاولاده الأربعة فرفض وتعدى عليها.