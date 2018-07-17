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محاور تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة بـ1.8 مليار جنيه × 9 معلومات

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:00 م
محاور تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة بـ1.8 مليار جنيه × 9 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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حددت وزارة الصحة والسكان 9 محاور لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد بتكلفة مليار و800 ألف جنيه.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلومات حول محاور وآليات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

1- تشكيل اللجان الوزارية بالتنسيق مع كافة الوزراء المعنيين بتطبيق القانون الجديد.

2- تشكيل لجنة مشرفة على تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى .

3- تشكيل الهيئات الثلاث لإدارة المنظومة وإنشاء نظم العمل والحوكمة.

4- رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية وتجهيزها بشكل كامل.

5- إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة.

6- توفير الموارد البشرية وتدريبها وفقا للاحتياج.

7- تأهيل المستشفيات والوحدات والمراكز للاعتماد وفقا للمعايير.

8- تنظيم حملات ترويجية بالمشروع الجديد وكيفية الحصول على خدماته.

9- عمل كروت ذكية تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات.


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الصحة

التأمين الصحى

بورسعيد




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