محاور تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة بـ1.8 مليار جنيه × 9 معلومات

حددت وزارة الصحة والسكان 9 محاور لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد بتكلفة مليار و800 ألف جنيه.
"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلومات حول محاور وآليات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
1- تشكيل اللجان الوزارية بالتنسيق مع كافة الوزراء المعنيين بتطبيق القانون الجديد.
2- تشكيل لجنة مشرفة على تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى .
3- تشكيل الهيئات الثلاث لإدارة المنظومة وإنشاء نظم العمل والحوكمة.
4- رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية وتجهيزها بشكل كامل.
5- إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة.
6- توفير الموارد البشرية وتدريبها وفقا للاحتياج.
7- تأهيل المستشفيات والوحدات والمراكز للاعتماد وفقا للمعايير.
8- تنظيم حملات ترويجية بالمشروع الجديد وكيفية الحصول على خدماته.
9- عمل كروت ذكية تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات.
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