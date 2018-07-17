محافظ بنى سويف يطالب بمعدلات تنفيذ قياسية لمشروعات العام المالى الجديد

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، الخطط العملية والبرنامج التنفيذى الذى أعده رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2018/ 2019، والتى تتضمن أنشطة وبنود رئيسية تشمل: "تدعيم احتياجات الوحدات، الأمن والإطفاء والمرور، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، رصف الطرق، والتى يتم العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو الجارى وحتى 30 يونيو 2019",

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه المحافظ، وبحضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديرى الإدارات المعنية، حيث تم استعراض إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2018/2019م والتى بلغت 321 مليون جنيهًا، بزيادة وصلت نسبتها لأكثر من 87% عن اعتمادات خطة العام المالى السابق 2017/2018.

ووجه المحافظ بالعديد من الإجراءات التنفيذية لتحقيق أفضل استثمار للإعتمادات المالية وتنفيذ المشروعات والأعمال بمعدلات قياسية، وأن يكون الحد الأدنى لمعدلات التنفيذ هو نهو المشروعات طبقًا للتوقيتات المحددة، مشددًا على ضرورة أن يكون كل رئيس مدينة على علم تام وإشراف ميدانى على مدار الساعة لتنفيذ خطة العمل والبرنامج الزمنى لمشروعات الخطة، ليتم نهوها فى التوقيتات المحددة، والاستفادة بكل الاعتمادات المتاحة، وإمكانية الحصول على اعتمادات إضافية آخرى.

وطالب حبيب، رؤساء المدن بإعداد خريطة واضحة لكل الاحتياجات والمتطلبات الملحة فى القطاعات الحيوية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مثل الصحة ومياه الشرب والكهرباء والطرق وغيرها، حتى يسهل رفعها للجهات والوزارات المختصة للحصول على اعتمادات الخطط العاجلة، والذى سيسهم فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى.

وشدد محافظ بنى سويف، على أن المرحلة القادمة تتطلب مزيد من الابتكار والبحث عن حلول غير تقليدية وتعظيم الموارد، وحشد كافة الجهود بجانب جهود الحكومة لتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات فى كل القطاعات، مشيرًا إلى أن طريق التنمية ومتطلبات النهوض بالمجتمع مازالت كثيرة، فيجب التضافر والتعاون من أجل إنجاز أفضل، وحلول أكثر تكاملًا.



اجتماع محافظ بنى سويف



اجتماع محافظ بنى سويف



اجتماع محافظ بنى سويف



اجتماع محافظ بنى سويف