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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:40 م
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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدى مصر لتعزيز سبل التعاون

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:41 م
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدى مصر لتعزيز سبل التعاون جانب من اللقاء
الإسكندرية - جاكلين منير
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استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم يون يوتشل سفير كوريا الجنوبية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين والذى يأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، متمنياً له إقامة طيبة فى بلده الثانى مصر، وأكد حرصه على تعزيز التعاون المصرى الكوري، ودعم تبادل الخبرات بين الجانبين، وأوضح أن المحافظة على أتم استعداد لإقامة علاقات تعاون فى المجالات الصناعية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى وزيادة فرص الاستثمار بها، خاصة أن الإسكندرية تملك العديد من المقومات التى تأهلها لكى تكون فى مصاف المدن الكبرى فهى تعد عاصمة مصر الثانية وواحدة من أهم محافظات الجمهورية فى مجال السياحة والاستثمار وبها أكبر ميناء بمصر والتى بدورها تسهل عملية تبادل التجارة بين الدول، وتتمتع بوجود العديد من المناطق الصناعية بها بمختلف الصناعات وبها فرص استثمارية كثيرة، مما يؤكد على توافر المناخ الجيد للاستثمار بها، ويعيش على أرضها العديد من الجاليات من الجنسيات المخلتفة، كما تضم العديد من المناطق والمعالم التاريخية والأثرية.

من جانبه؛ وجه السفير الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، معربا عن سعادته بزيارة الإسكندرية، وأكد على دعمه لعلاقات التعاون بين الإسكندرية وكوريا الجنوبية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين فى شتى المجالات، خاصة أن الإسكندرية مدينة عريقة ولديها موقع استراتيجى هام لجمهورية مصر العربية.

 


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