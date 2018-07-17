قاض أمريكى يعلق مؤقتا ترحيل أسر المهاجرين التى تم لم شملها

سان دييجو (رويترز)

منع قاض اتحادى بصورة مؤقتة الحكومة الأمريكية أمس الاثنين، من أن ترحل على وجه السرعة آباء مهاجرين جرى لم شملهم بأطفالهم، بينما تنظر محكمة أثر ذلك على حقوق الأطفال فيما يتعلق بطلب اللجوء.

وتعمل الحكومة على الوفاء بأمر قضائى بخصوص لم شمل نحو 2550 طفلا بآبائهم بعد أن قام مسؤولو الهجرة الأمريكيون بفصلهم عند الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية فى وثائق قضائية يوم الاثنين إن الآباء المهاجرين الذين يواجهون الترحيل يجب أن يحصلوا على أسبوع عند لم شملهم بأبنائهم لتحديد ما إذا كانوا يريدون ترك أطفالهم فى الولايات المتحدة لطلب اللجوء بمفردهم.

وطلب قاضى المحكمة الجزئية فى سان دييجو دانا سابرو من الحكومة الرد وحدد 24 يوليو موعدا للجلسة التالية. وفى هذه الأثناء أوقف الترحيل السريع.

وكان سابرو حدد 26 يوليو تموز موعدا نهائيا للحكومة كى تقوم بلم شمل الأطفال بآبائهم بعد أن فصلت بينهم عند الحدود.

وقال جوناثان وايت من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إنه جرى العثور على آباء جميع الأطفال باستثناء 71.

وكثير من المهاجرين الذين فصلوا عن أبنائهم يطلبون اللجوء بعد أن فروا من العنف والجريمة فى جواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

وأرسلت السلطات الأطفال إلى عدد من منشآت الرعاية فى أنحاء الولايات المتحدة بينما تحتجز آبائهم فى مراكز اعتقال المهاجرين أو فى سجون اتحادية، عملا بمبدأ عدم التسامح الذى يقضى بالملاحقة القضائية لجميع البالغين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة.