قاتل جاره بالجمالية بسبب ركن سيارة نصف نقل: "أهاننى أمام الناس"

كتب أحمد إسماعيل

أدلى المتهم أحمد علي، 32 عاما، صاحب مخزن "ستانلي"، فى اعترفاته أمام نيابة الجمالية الجزئية ، برئاسة المستشار أحمد زيتون، بوجود خلافات سابقة بينه وبين جاره الضحية "عادل . أ" ، 35 عامًا، صاحب ورشة ، موضحًا أن ذلك يعود إلى جيرتهم، حيث لم يتقبل كل منهم الأخر فى المنطقة وأبسط الخلافات تتحول لمشاجرة، حيث سبق أن تعاتب على رش مياه أمام المحلات، ومرة أخرى أهان المجنى عليه ابنه أثناء وقوفه فى المخزن لمتابعة العمل وتعدى عليه بالضرب .

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة، أن يوم الواقعة، بمجرد أن حضر بسيارته "السوزوكي"، ومحاولة ركنها أمام مخزنه خرج المجنى عليه معترضًا موجها له السباب والشتائم، وتجمع كل أهالى المنطقة محاولين فض النزاع بيننا لكنه لم يتراجع عن موقفه محاولًا التعدى على وضربى ، ولم أشعر إلا وأنا أطعنه بسلاح أبيض "مطواة"، فى أنحاء متفرقة فى جسده .

من جانبها، قررت نيابة الجمالية بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صاحب ورشة بعدة طعنات، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكان قسم شرطة الجمالية تلقى إشارة من مستشفى يفيد باستقبالها «عادل. أ»، 38 عاما، صاحب ورشة ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2643 لسنة 2011م نصر ثان " سرقة " والذى توفى اثر إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر وآخر أعلى الفخذ الأيسر.

ومن خلال التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وبين «أحمد.ع»، صاحب مخزن ستانلس ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 9042 لسنة 2012م منشأة ناصر " سلاح بدون ترخيص" والمصاب بجرح أعلى العين اليمنى و جرح بالكتف الأيمن و أخر بالكف الأيسر، بسبب قيام المتهم بركن السيارة ملكه ماركة سوزوكى ذهبى اللون تحمل أرقام م و ص 395 أمام الورشة ملك المجنى عليه ، فتطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها على بعضهما البعض بالضرب وعلى إثر ذلك قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح ابيض " مطواة " محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم م فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .