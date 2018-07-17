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فيديو.. رئيس الأركان اليمنى يؤكد وحدة الصف مع التحالف لدحر الحوثيين

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:43 ص
فيديو.. رئيس الأركان اليمنى يؤكد وحدة الصف مع التحالف لدحر الحوثيين الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
كتبت -إيمان حنا
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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلى، سير العمل فى عدد من الدوائر التابعة لوزارة الدفاع.
 
وأطلع رئيس الأركان على سير العمل فى كل من دائرة الرعاية الاجتماعية ودائرة التسليح وقيادة الشرطة العسكرية.
 
ودشن اللواء العقيلى، خلال زيارته دائرة الرعاية الاجتماعية على سير عملية صرف مكرمة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز لشهداء وجرحى الجيش الوطنى للأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجارى 2018م.
 
ووجه رئيس الأركان دائرة الرعاية الاجتماعية بمتابعة آلية الصرف وتسهيل وصولها إلى أسر الشهداء والجرحى، مثمنا دعم الأشقاء فى المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان ويؤكد وحدة الصف مع التحالف فى مواجهة ميليشيات الحوثيين الغاشمة.
 
 
وأشاد اللواء العقيلى بجهود العاملين فى دائرة الرعاية الاجتماعية وشعبها المختلفة وما تقدمة من جهود فى رعاية وإيصال مستحقات الشهداء والجرحى، مشددا على ضرورة عمل التسهيلات اللازمة لذلك.
 
من جانبه، قال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية العميد الركن داوود يحيى عبدالله داوود، إن عملية الصرف ستتم عبر شركات الصرافة مباشرة، مؤكدا أن شعب الدائرة المختصة بعملية الصرف فى حالة جاهزية لتقديم خدماتها وتسهيلاتها الإدارية المختلفة لأسر الشهداء والجرحى طوال فترة عملية الصرف.
 
كما زار رئيس الأركان قيادة الشرطة العسكرية واطلع على سير العمل فيها، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والقيام بدورها فى عملية الضبط بما يمكن المؤسسة العسكرية من القيام بدورها على الوجه الأمثل.
 
 
 

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