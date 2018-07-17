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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:59 م
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فيديو.. أمواج تسونامى تضرب مايوكا الإسبانية ووفاة سائحة ألمانية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:45 م
فيديو.. أمواج تسونامى تضرب مايوكا الإسبانية ووفاة سائحة ألمانية موجة كبيرة تضرب أسبانيا على ارتفاع 5 أقدام
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن أمواج تسونامى صغيرة بارتفاع 5 أقدام ضربت السواحل الإسبانية بجزيرتى مايوركا ومينوركا، والتى تسمى "سانتانيى" وأدت إلى مقتل سائحة ألمانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مايوركا الإسبانية احتفلت أمس بيوم "فيرجن ديل كارمن" أى عيد راعى البحار والبحارة التى تحتفل به البلاد منذ القرن الثامن عشر، ولكن سريعا ما تحولت الاحتفالات إلى أحداث مأساوية بعد موت سائحة ألمانية على شواطئ مايوركا بسبب موجات تسونامى صغيرة، بارتفاع 5 أقدام عن الشواطئ السياحية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمواج وصلت إلى أنها فاقت مترو الأنفاق، ووصلت إلى بعض المحلات التجارية والمطاعم والتى أدت إلى انجراف الأثاث الذى يوجد بهم، ودمرت تلك الأماكن بشكل كلى، كما تتضررت العديد من القوارب، وغمرت الفيضانات الشواطئ القريبة التى تسمى ريساجا، والتى أدت إلى تغيير فى درجات الحرارة أيضا.

وكان برفقة السائحة الألمانية عائلاتها من الزوج وثلاثة أطفال، ولكنهم استطاعوا النجاة من هذا الحادث.


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