غواص بريطانى يقرر مقاضاة رئيس شركة "تيسلا" بعد تغريدة مسيئة له

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن الغواص البريطانى فيرنون أنسورث، الذى شارك فى جهود إنقاذ أطفال الكهف فى تايلاند، يبحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركى "تيسلا" إيلوم ماسك بسبب التغريدات التى كتبها عنه الأخير واتهمه فيها بالميل لاستغلال الأطفال جنسيا، قبل يحذف التغريدة.

وجاء هجوم ماسك بعدما انتقد الغواص البريطانى خطة رجل الأعمال الملياردير لاستخدام غواصة صغيرة لمساعدة جهود الإنقاذ، وفى حين أن العديد من أنصار "ماسك" أشادوا بالفكرة، فإن المعارضين قالوا إن الغواصة لم تكن جاهزة لتقديم المساعدة فى هذه القضية.

كان ماسك قد قال فى تغريداته إنه لم يرَ هذا المغترب البريطانى الذى يعيش فى تايلاند فى أى وقت خلال عملية إنقاذ أطفال الكهف، وأضاف أن الناس العظماء الذين كانوا هناك هم رجال البحرية والجيش التايلاندى - على حد قوله -