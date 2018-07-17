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عضو الأمانة العامة بتيار الغد السورى: موقف مصر تجاه الأزمة السورية مشرف

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:53 ص
عضو الأمانة العامة بتيار الغد السورى: موقف مصر تجاه الأزمة السورية مشرف رئيس تيار الغد السورى أحمد الجربا والحرب فى سوريا
كتب : أحمد جمعة
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أشادت عضو الأمانة العامة فى تيار الغد السورى، بهية ماردينى، بالدور المصرى الفاعل فى الأزمة السورية لوقف نزيف الدم فى البلاد، مؤكدة أن مصر عودت الشعب السورى على مواقفها الإيجابية والثابتة فى الحرص على الدم السورى.

ووصفت بهية ماردينى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، الموقف المصرى تجاه ما يحدث فى سوريا بالموقف المشرف مؤكدة أن تيار الغد السورى طالما طالب بموقف عربى فاعل ومؤثر مما يحدث فى سوريا لوقف النزيف اليومى ويمهد لحل سياسى عادل، مضيفة "بعيدا عن المزايدات نحن فى تيار الغد السورى مواقفنا واضحة ونعمل ما أمكن لتحقيق الحل المنشود".

وأكدت أن تنظيم الأمور فى الداخل السورى ما أمكن ضمن ما بعد إطار التوقيع على اتفاقات خفض التصعيد وتحقيق الضمانات وتنفيذها بمثابة أمر إيجابى.

كان عدد من فصائل المعارضة المسلحة فى الساحل السورى قد وقع على اتفاق وقف إطلاق النار فى القاهرة، برعاية المخابرات العامة المصرية، وبضمانة روسيا الاتحادية من جانب، ورئيس تيار الغد السورى أحمد الجربا، حيث شمل الاتفاق المشاركة فى جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.

كما وقعت الفصائل المسلحة فى ريف حمص الشمالى، وعلى رأسها جيش التوحيد، على اتفاق بالقاهرة برعاية مصر وضمانة روسيا الاتحادية وبواسطة رئيس تيار الغد السورى أحمد الجربا، للإنضمام لجهود مكافحة الإرهاب فى سوريا وإنشاء قوى لحفظ الأمن والسلام فى المنطقة.

ووجه قادة الفصائل المشاركة فى اجتماعات القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة السورية ورفع المعاناة عن أبناء الشعب السورى.


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