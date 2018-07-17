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عامل سابق بشركة يتفق مع عاطلان على سرقة 20 ألف يورو و288 ألف جنيه بالنزهة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:26 م
عامل سابق بشركة يتفق مع عاطلان على سرقة 20 ألف يورو و288 ألف جنيه بالنزهة المتهمين عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة 2 خزينة بداخلهما 288 ألف جنيه، و20 ألف يورو ومبالغ مالية لعملات مختلفة، من شركة بمنطقة النزهة، وتبين أن عامل سابق بالشركة وراء الاتفاق مع عاطلان على سرقة الشركة انتقاما منهم لفصله بسبب تعاطيه المخدرات، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "عصام ح م" 75 سنة، صاحب شركة، باكتشافه كسر باب مكتب الحسابات بمقر الشركة خاصته وسرقة 2 خزينة حديدية بداخلهما مبالغ مالية عبارة عن 288 ألف جنية، 20,680 ألف يورو ، 878 ريـال سعودي، 3617 جنية استرلينى.

 

ومن خلال المعاينة تبين وجود كسر بشباك دورة المياه المطل على قطعة أرض فضاء وكسر باب مكتب الحسابات وبعثرة محتوياته، وبفحص الكاميرات بمحل الوقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من "محمد ع م" 35 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" والمقضى فيها بالحبس سنة، و"مينا ف ف" 40 سنة، عاطل، و"أحمد م م"، عامل سابق بقسم الأمن بالشركة، وتم فصله منذ 3 شهور لتعاطيه المواد المخدرة.

 

وعلى الفور تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط المتهمان الأول والثانى، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي 1600 جنية إسترليني،  878 ريال سعودي،  18.815 دولار أمريكى،  5000 يورو، ومبلغ 72.500 جنية .

 

وبمواجهتهما اعترفا  بارتكاب الواقعة، وأقرا  بأنه نظراً لسابقة عمل المتهم  الثالث بالشركة محل الواقعة وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة الشركة فاتفقوا فيما بينهم على سرقتها وفى سبيل ذلك توجهوا لمقر الشركة باستخدام سيارة ماركة جيلي فضي اللون خاصة بالمتهم الهارب "أحمد م م" وتمكنوا من الدخول بأسلوب التسلق وكسر شباك دورة المياه والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار.

 

وأضافا بتخلصهم من الخزائن الحديدية بإلقائها بأحد المصارف بمنطقة شبرا الخيمة وان باقي المبالغ المالية المستولى عليها بحوزة المتهمان الهاربان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقي المسروقات .

 


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