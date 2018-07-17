عامل بسوهاج تقدم لاستخراج بطاقة رقم قومى فوجد اسمه ضمن المتوفين

سوهاج – عمرو خلف

تقدم عامل بمركز اخميم بمحافظة سوهاج، ببلاغ الى مركز الشرطة، يتثبت فيه أنه على قيد الحياة، بعد عدما فوجىء بأنه من ضمن المتوفين أثناء استخراج بطاقة رقم قومى بعد عودته من دولة الأردن.

تبلغ لمركز شرطة أخميم، من المدعو "وجيه يوسف فهيم إبراهيم" 43 سنة، عامل ويقيم بناحية جزيرة محروس دائرة المركز، بأنه كان يعمل بدولة الأردن منذ عام 2001 حتي عام 2018، وانقطع اتصاله بأسرته، وعقب عودته، وتوجهه للسجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومى، فوجئ بأنه مقيد ضمن المتوفين، نتيجة قيام زوجته بتحرير محضر ساقط قيد وفاة عام 2010، وطلب إثبات حالة أنه على قيد الحياة لاستخراج بطاقة رقم قومى.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3067 إداري المركز لسنة 2018، وجاري العرض علي النيابة العامة .