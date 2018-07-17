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طلبة محرومون من الالتحاق بالمدينة الجامعية.. تعرف عليهم × 10 نقاط

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:13 م
طلبة محرومون من الالتحاق بالمدينة الجامعية.. تعرف عليهم × 10 نقاط المدينة الجامعية - أرشيفية
وائل ربيعى
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أعلنت المدن الجامعية بجامعة القاهرة، شروطها وإجراءات قبول الطلاب للعام الدراسى الجديد 2018-2019، وذلك بعد فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى السكن بالمدن الجامعية وتنطبق عليهم الشروط، إلا أن هناك مجموعة من الطلاب المحرومين من الالتحاق والسكن بالمدن الجامعية، وهم كالتالى:-

من يثبت عليه تعاطى المخدرات.

من يكون متهما فى قضايا ويظهر ذلك فى "الفيش والتشبيه" المقدم للمدينة.

الطلاب الراسبون أو الناجحون بمادة أو مادتين.

الطالب الذى تم إخلائه بشكل عقابى من المدينة الجامعية فى أعوام سابقة

الطلاب المدانون بعقوبان قانونية بالجامعة أو الكلية.

الطلاب من خارج النطاق الجغرافى لمدن جامعة القاهرة

طلاب الانتساب الموجه.

مستنفذوا عدد مرات الرسوب بالجامعة.

الطلاب المحولون من جامعة أخرى.

المخالفون لقواعد التسكين بالمدن الجامعية خلال العام الماضى.

 

 

 


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