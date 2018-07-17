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طالبة تتفق مع خطيبها على اختطافها لطلب فدية نصف مليون من والدها بالمنوفية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:41 م
طالبة تتفق مع خطيبها على اختطافها لطلب فدية نصف مليون من والدها بالمنوفية كلابش - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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اتفقت طالبة مع خطيبها على عمل سيناريو اختطافها لتغيبها عن المنزل، ومطالبة الأب بفدية نصف مليون جنيه .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى من "م ه ع" 61 سنة، بالمعاش ومقيم بمدينة منوف دائرة القسم، بخروج كريمته "شيرين" 18 سنة، طالبة بمدرسة فندقية، بشبرا الخيمة، للتدريب الصيفى، والمقرر عودتها 16 الجارى وحال اتصاله بها فوجئ برد شخص مجهول أخبره بخطفها وطلب فدية 500 ألف جنيه.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى عدم صحة الواقعة وأن المذكورة متواجدة بمدينة منوف طرف صديقتها "دينا" 18 سنة، طالبة، وباستدعاء الفتاة أقرت بصحة التحريات وأضافت أنها طلبت من خطيبها "م ا س" 20 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية الرد على المبلغ وطلب الفدية منه.

وبمواجهة كل من خطيب المذكورة والمتغيبة اعترفا بمضمون ما جاء وأضافت الأخيرة بقيامها بترك المنزل لوجود خلافات مع أهليتها وأنها افتعلت واقعة الخطف بالاستعانة لصديقتها وخطيبها بقصد تبرير غيابها عن المنزل .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1889 إدارى قسم منوف لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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