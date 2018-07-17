ضبط 3 عاطلين وعامل وسائق بحوزتهم مخدرات بالبحر الأحمر وتنفيذ 400 حكم قضائى

البحرالأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث رأس غارب، من ضبط عاطل مقيم المحلة الكبرى – الغربية بحوزته عدد 50 قرصا من عقار التامول المخدر عند استقلاله أحد الأتوبيسات القادمة القاهرة إلى مدينة الغردقة بكمين الزعفرانة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1297 جنح رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث اول الغردقة من ضبط عامل - مقيم الزاوية الحمراء القاهرة وبحوزته عدد 2 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 40 جنيها وهاتف محمول أثناء سيره بشارع الحجاز " دائرة القسم

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8045 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث غارب من ضبط عاطل بحوزته 9 أقراص من عقار التامول المخدر وكذا سلاح أبيض " كتر " عند سيره بشارع المستشفى العام " دائرة القسم " بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى والسلاح الأبيض للدفاع تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1278 جنح رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كذلك تم ضبط المدعو " علاء. ع عاطل مقيم أدفو – أسوان بحوزته عدد 10 أقراص من عقار التامول المخدر حال بشارع 19 " دائرة القسم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 527 جنح مرسى علم لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

وشنت وحدة مباحث المرور بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط سائق لقيادته تحت تأثير المخدرات.

كما تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط السيارة رقم ط ر ج 4458 نقل البحر الأحمر وعلى متنها 3 جراكن بداخلهم عدد 180 لتر سولار بدون تصريح تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6676 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط 7 قضايا تموينية أخرى مختلفة ما بين عدم حمل شهادة صحية، بيع أزيد من التسعيرة " سجائر "، وعدم إعلان عن أسعار وإدارة محل بدون ترخيص.

كما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط بائع متجول – مقيم حى العرب – ثان الغردقة بحوزته عدد 160 علبة سجاير مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية حال سيره بشارع الشيراتون " دائرة قسم أول الغردقة "تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8026 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

كذلك تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط هارب من مؤبد وغرامة نصف مليون جنيه، كذلك تم ضبط 3 هاربين آخرين من أحكام بالسجن لمدة 11 سنة وغرامات قدرت 20 ألف، وتم تحرير وتم تنفيذ إجمـالى الأحكـام المنفذة 300 حكم.