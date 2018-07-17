ضبط شركة وهمية تنصب على الشباب الراغبين فى السفر للخارج بالجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالجيزة لقيامه بالاشتراك مع آخر فى إنشاء شركات وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة تفيد وقوع العديد من الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج لواقعة احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط"رضا.س" مقيم بالجيزة "مسجل شقى خطر، وسبق ضبطه واتهامه فى 20 قضية ما بين " نصب، سرقة بالإكراه، مشاجرة، إيصالات أمانة " ومحكوم عليه هارب فى عدد 5 قضايا منها "، و"محمد.ع"مقيم بالجيزة ( سبق إتهامه فى العديد من قضايا " النصب، إيصالات أمانة " ومحكوم عليه هارب فى 4 قضايا )، إذ يقوم الأول بمداومة إنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالشقق المفروشة بمنطقتى فيصل والهرم بالجيزة بدون ترخيص لفترات قصيرة ويقوم بالإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول ثم يقوم بترك المقر الذى استأجره حتى لا يتم ضبطه، بينما يقوم الثانى باستئجار تلك الشقق المفروشة بأسماء منتحله حتى يصعب ملاحقتهما من قبل جهات إنفاذ القانون وتمكنا من خلال ذلك إنشاء عدة كيانات وهمية لشركات إلحاق عمالة خلال الفترة الماضية تحت مسميات مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهما.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمين قرروا إنشاء شركة وهمية لتشغيل العمالة والتنمية البشرية بفيصل بالجيزة مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرام، وتم ضبط الثانى بمقر الشركة.