صور.. وفد صينى يتفقد الموقع الثانى لإنشاء مصنع فصل الرمال ببلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد طلعت عبد القادر مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، و"هونج وى" رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المصرية للتعدين وصناعة المعادن، و"لوا وي تش" المدير التنفيذى للشركة الصينية، الموقع الثانى لإقامة مصنع الشركة المصرية الصينية لفصل الرمال بمنطقة بر بحرى المجاور لمحطة كهرباء البرلس بالطريق الدولى ببلطيم .

جاء ذلك، بحضور "شي جاشي" عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد شلتوت نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي للشركة، والمهندس أحمد إبراهيم مهندس الكهرباء والطاقة بالشركة، والعميد " طارق راغب المدير الإداري لمصنع الشركة المصرية لاستخراج المعادن من الرمال السوداء، والعميد محمد محيى مدير الشئون القانونية بالشركة المصرية، ومدراء المساحة والأملاك والبيئة، وعدد من التنفيذيين على مستوى المحافظة.

قال مساعد المحافظ، إن الموقع المقترح لإقامة مصنع الشركة المصرية الصينية للتعدين وصناعة المعادن ، كموقع ثانى للتعدين وفصل المعادن عن الرمال السوداء، يقع على مساحة 35 فدانا تقريباً بالأرض المملوكة للدولة بمنطقة بر بحرى، شمال الطريق الدولي الساحلى غرب محطة كهرباء البرلس، بطول 500 متر غرباً وبعمق 300 متر شمالاً، وذلك حسب الخرائط والاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة، لإقامة مصنع غربلة وفصل المعادن من الرمال السوداء الموجودة بكثافة عالية بطول الشريط الحدودى الساحلى للبلاد .

ومن جانبه، أكد "هونج وى"، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المصرية للتعدين وصناعة المعادن، على أهمية الموقع الاستراتيجي والحيوي بالمنطقة، حيث تتوفر كافة المقومات الأساسية للبنية التحتية والمرافق العامة والخدمات المختلفة، بالإضافة لتوفر الخامات نفسها بشكل كبير فى الرمال السوداء، والتى تساعد على سرعة الإنتاج فى وقت قياسى، وذلك من خلال غربلة وفصل المعادن من الرمال السوداء، مع صناعتها لتشكيل المعادن الثقيلة والمختلفة، وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب من الجنسين، ودمج الأفكار والرؤى وتبادل الخبرات للجانبين المصرى والصينى، وذلك من خلال خطة الدولة للنهضة التنموية بالساحل الشمالى الوسط.

يذكر أن، هناك موقعين لفصل الرمال السوداء الأول بملاحة منيسى على مساحة 80 فدانا تنفذه الشركة الأسترالية، والموقع الثانى الذي تم تفقده يقع غرب محطة كهرباء البرلس، يقع على مساحة 35 فدانا بمنطقة بر بحرى، وكليهما أرض أملاك دولة .