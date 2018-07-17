صور.. وصول الرئيس الامريكى إلى واشنطن عقب انتهاء قمته مع نظيره الروسى

كتب: محمد الاحمدى - تصوير (رويترز)

عاد اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، وذلك عقب انتهاء قمته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقى بأعضاء الكونجرس بعدما انتقد كثير مهم أداءه فى قمة جمعته أمس الاثنين، بنظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى.

ولم يفصح البيت الأبيض عمن سيحضر القمة أو عن موضوعها. وهى النشاط الوحيد على جدول أعمال ترامب اليوم الثلاثاء.



ترامب وميلانيا ترامب



وصول ترامب وميلانيا ترامب



جانب من وصول ترامب وميلانيا ترامب



جانب من الوصول



ترامب وزوجته ميلانيا فى البيت الأبيض