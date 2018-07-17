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صور.. مواطنو نيكاراجوا يشيعون جنازات ضحايا اعتداءات الشرطة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:52 ص
صور.. مواطنو نيكاراجوا يشيعون جنازات ضحايا اعتداءات الشرطة تشييع جثامين ضحايا اعتداءات الشرطة فى نيكاراجوا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
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شيع العشرات من أهالى نيكاراجوا اليوم الثلاثاء، جنازات ضحايا اعتداءات الشرطة، وذلك بعد مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرون بجروح، أول أمس الأحد، فى هجمات شنتها القوات الحكومية على عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين فى جنوب البلاد، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية.

وقالت الرابطة النيكاراجوية لحقوق الإنسان، إن القتلى العشرة هم ستة مدنيين وأربعة شرطيين وقد سقطوا فى مسايا، المدينة الواقعة على بعد 30 كلم تقريبا من العاصمة ماناجوا، ومناطق مجاورة لها.

ومن جانبه،  دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمس الاثنين، إلى وقف أعمال العنف فى نيكاراجوا حيث قتل أكثر من 270 شخصا خلال 3 أشهر من الاحتجاجات العنيفة، معتبرا أن لا حل للأزمة فى هذا البلد إلا باستئناف الحوار بين السلطة والمعارضة.

 

تشييع جثامين ضحايا اعتداءات نيكاراجوا
تشييع جثامين ضحايا اعتداءات نيكاراجوا

 

جانب من تشييع جثامين الضحايا
جانب من تشييع جثامين الضحايا

 

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

دفن ضحايا اعتداءات نيكاراجوا
دفن ضحايا اعتداءات نيكاراجوا

 

جانب من تشييع الجثامين
جانب من تشييع الجثامين

 

مواطنوا نيكاراجوا يشيعون الجثامين
مواطنوا نيكاراجوا يشيعون الجثامين

 

جانب من تشييع الجثامين فى نيكاراجوا
جانب من تشييع الجثامين فى نيكاراجوا

 

بكاء أقارب الضحايا
بكاء أقارب الضحايا

 

جانب من بكاء أقارب الضحايا
جانب من بكاء أقارب الضحايا

 

علم نيكاراجوا خلال تشييع الجثامين
علم نيكاراجوا خلال تشييع الجثامين

 


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