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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:25 م
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قبل افتتاحها بتكلفة 136 مليون جنيه

صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم المركزى الجديدة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:15 م
صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم المركزى الجديدة مدخل الطوارئ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، الأعمال الجارية بمستشفى بلطيم المركزى الجديدة، قبل موعد تسليمها وافتتاحها بتكلفة 136 مليون جنيه، برفقة الدكتور باسم الباز، مدير مستشفى بلطيم المركزى الجديدة، والسعيد غطاس، مدير المتابعة بمجلس مدينة بلطيم، وعدد من مهندسى ومشرفى تنفيذ الأعمال بالشركة الوطنية للمقاولات.

قال طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أصبح الصرح الطبى لمستشفى بلطيم الجديدة جاهز للتسليم قبل النهائى " تسليم الملاحظات "، ثم يتبعه التسليم الإدارى والفرش، وكذا التعاقد مع جامعة طبية كبيرة لتوفير الكوادر البشرية المعالجة قريباً أن شاء الله، ويليه الافتتاح.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بلطيم، مستشفى بلطيم المركزى الجديدة ذات الطوابق المتعددة، تعمد إلى توفير كافة الرعاية الطبية للوافدين إليها، كما تقدم المستشفى كافة العلاجات المختلفة للمرضى، حيث أنها تستقبل الحالات الحرجة وما بعد الحرجة، حيث يتوفر بالمستشفى مصاعد كهربائية وتكيف مركزى بكافة الأقسام والغرف والمكاتب الإدارية وصالات الانتظار، مع توفير عدد كاف من سيارات نقل المرضى والمصابين.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، انه تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق الحيوية والخدمية للمستشفى، كالكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحى، التليفونات، النت، وغيرهم،مع إنشاء طريق يربط المستشفى نفسها بالطريق الرافد الدولى لسهولة ومرونة الحركة المرورية من وإلى المستشفى، ليصبح الصرح الطبى كامل الخدمات والمرافق وجاهز للتسليم والافتتاح قريباً.

ومن جانبه أكد الدكتور باسم الباز، مدير مستشفى بلطيم المركزى، أن المستشفى تضم 144 سريراً، بالإضافة لأسرة الغسيل الكلوى،و تتميز المستشفى بنظام ثلاثية الخدمات،عالية الكفاءات العلاجية والطبية، وجراحات القلب والقسطرة، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مجهز لرعاية الأطفال، حديثى الولادة، وقسم للأشعة المقطعية، وذلك عوضاً عن كافة الأقسام المتعددة كاملة الخدمات الطبية بها.

 

 

1- مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم المركزي
1- مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم المركزي

 

2- مدخل الطوارئ لمستشفى بلطيم المركزي
2- مدخل الطوارئ لمستشفى بلطيم المركزي

 

3- مستشفى بلطيم المركزي
3- مستشفى بلطيم المركزي

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