صور.. مرضى أسوان كعب داير على المستشفيات بسبب نقص الخدمات

أسوان - صلاح المسن

تعانى العديد من المستشفيات بأنحاء محافظة أسوان من نقص كبير فى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مما يضطر المرضى وذووهم للسفر للعلاج بمستشفيات بأسيوط والقاهرة مما يزيد من أعباء المرضى.

يقول "عبد الله حسن" من أهالى إدفو، إنهم لم يجدوا الخدمة الطبية المطلوبة بمستشفى ادفو العام واضطروا للسفر للعلاج بأسوان ومنها لأسيوط.

ويضيف، أنه لا بدَّ من التعجيل بافتتاح المستشفى العام بإدفو لتخفيف العبء على المرضى حيث إن هناك حالات يتم تحويلها لمستشفى أسوان الجامعى يوميا وخارج المحافظة.

فيما يطالب "إبراهيم سعيد" من أهالى دراو بزيادة عدد الأطباء بكافة التخصصات بمستشفى دراو المركزى، لافتا إلى أنه كان لديهم مصابين فى حادث سير وتم نقل المرضى لمستشفى أسوان الجامعى بعد استقبالهم بمستشفى دراو المركزى.

ويضيف "ناصر أحمد" من أهالى أسوان أن مستشفى أسوان العام الجديد فى حاجة لرفع كفاءتها على الرغم من أنها مستشفى حديث لأن أغلب المرضى ومصابى الحوادث يفضلون المستشفى الجامعى.

فى نفس السياق أكد الدكتور نادر محروس مدير مستشفى الحميات بأسوان لـ"اليوم السابع" على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات الطبية وتوافر سبل التشخيص والعلاج وتواجد الأطباء المتخصصين بالمستشفى ولا يوجد أى تحويل حالات لمستشفيات خارج المحافظة إلا لرغبة المرضى أنفسهم، وفى أضيق الحدود.

ويقول الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم امبو المركزى لـ "اليوم السابع" إن معدل إحالة المرضى والمصابين لمستشفيات أخرى مثل مستشفى أسوان العام أو مستشفى أسوان الجامعى أنخفض إلى حد ما وفق آخر إحصائيات، حيث يتم توفير العلاج لأكبر شريحة من المرضى وذلك نظرًا لارتفاع مستوى الخدمة الطبية وزيادة عدد التخصصات الطبية بمستشفى كوم أمبو المركزى.

كما يقول الدكتور عبد الغفار الضيفى مدير الإدارة الصحية بادفو شرق أن الإدارة الصحية بإدفو شرق بها 31 وحدة صحية منها أربع وحدات كبرى وهى وحدات النزل والمحاميد والرديسية والشيخ على كما أن وحدة النزل بها مركز للألبان ووحدة المحاميد بها عيادة تأمين صحى، وأضاف أن كل الوحدات الصحية بإدفو شرق، تقدم الخدمات الطبية وفى مقدمة ذلك، خدمات الرعاية الأساسية، فيما يتم تحويل بعض الحالات التى يتطلب تحويلها لبقية المستشفيات على سبيل المثال عمليات الولادة المعقدة ومصابى الحوادث.



















