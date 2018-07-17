صور..قوافل ضبط الأداء تحصر العجز والزيادة فى المعلمين بمدارس نصر النوبة

أسوان ندى سليم

شكل الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، لجنة من قوافل ضبط الأداء، اليوم الثلاثاء، لحصر العجز والزيادة بالادارة التعليمة لمركز نصر النوبة، قبل انطلاق العام الدراسى.

وتفقد أعضاء القافلة مدارس الديوان الإبتدائية، محمد صلاح الدين الباقر الثانوية، نصر الفندقية، نصر الثانوية الصناعية بنات، كروسكو الإبتدائية، كامل يعقوب الصناعية، واختتمت القافلة جولتها بالتوجه إلى ديوان الإدارة لمناقشة مدير الإدارة فى البيانات والإحصائيات التى تم حصرها بمدارس الإدارة ، وذلك قبل إدراجها فى التقرير النهائى الذى سيرفع الي وكيل الوزارة بنهاية اليوم.

جانب من القوافل جانب من القوافل جانب من القوافل

جانب من القوافل