صور.. على عبد العال: وداعا للأوراق فى البرلمان والتعامل سيكون إليكترونيا فقط

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب انتهاء عصر التعامل بالأوراق تحت قبة البرلمان، مؤكدًا على أنه بدءً من الآن سيكون التعامل داخل البرلمان سيكون إليكترونيا فقط ترشيدا للنفقات.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "فيما يتعلق ببيان الحكومة أعلنت صراحة أننى سأتوقف عن استخدام الأوراق إطلاقا، وراجعت كل مؤهلات الأعضاء ووجدت أن الأغلبية العظمى مؤهلات عليا وبالتالى الجميع يستطيع أن يتعامل مع التابليت، وأنا من الجيل الذى ينتمى للطباشير والسبورة ولن أطبع أوراق فى المجلس لأنها مُكلفة".

وتابع رئيس البرلمان، قائلا: "هناك شركة واحدة تحتكر صناعة أحبار الماكينات المستخدمة، وميزانية المجلس لن تتحملها، وهناك مجالس نيابية تاريخها أقل ولغت الأوراق، واللجان النوعية أيضا لن يتم التعامل فيها بالأوراق، والتعامل سيكون إليكترونيا فى المراسلات، وداعا للأوراق فى هذا المجلس".



















































































