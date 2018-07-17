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صحيفة: محكمة تركية تقضى باستمرار حبس جنديين يونانيين

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:29 م
صحيفة: محكمة تركية تقضى باستمرار حبس جنديين يونانيين أردوغان
رويترز
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قضت محكمة تركية باستمرار حبس جنديين يونانيين اعتقلا فى تركيا فى مارس فى قضية صعدت التوترات بين البلدين المتجاورين العضوين فى حلف شمال الأطلسى.

وتقول اليونان إن الجنديين عبرا الحدود إلى تركيا بطريق الخطأ أثناء تعقبهما لأثر من يشتبه فى أنهم مهاجرون غير شرعيين. وأمرت محكمة تركية بحبسهما انتظارا للمحاكمة فى اتهامات بدخول البلاد بشكل غير مشروع ومحاولة التجسس العسكري.

وجاء قرار المحكمة بعد بضعة أيام من لقاء رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس والرئيس التركى رجب طيب إردوغان فى بروكسل على هامش قمة حلف شمال الأطلسى واتفاقهما على التركيز على جهود الحد من التوترات فى منطقة بحر إيجه.

 


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