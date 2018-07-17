شاهد بـ"أنصار بيت المقدس": استشهاد أمين شرطة بانفجار مديرية أمن الدقهلية

كتب ــ إيهاب المهندس

تواصل جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، سماع أقوال الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، قال الشاهد أيمن سليمان، إن أحد زملائه بالبحث الجنائى استشهد جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن الدقهلية.

كما قال شاهد الإثبات أمين الشرطة مصطفى الهادى إن جميع المجندين الذين كانوا معه بالمدرعة المتمركزة خدمة أمام مبنى مديرية أمن الدقهلية عقب تفجير سيارة مفخخة أمام المديرية استشهدوا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات أيمن سليمان، أمين شرطة بالبحث الجنائى، وعن أقواله حول انفجار مبنى مديرية أمن القليوبية، قال انه كان متواجد بمقر عمله وعقب الانفجار أصيب بقطع فى العصب السابع وفقد الوعى ونقل عقب ذلك للمستشفى.

وأضاف الشاهد أن أحد زملائه بالمكتب توفى جراء الانفجار، وأدى الانفجار إلى تدمير واجهة المديرية ونوافذها.

كما نادت المحكمة على شاهد الإثبات مصطفى الهادى وقال بعد حلف اليمن، إنه كان قائد مدرعة متمركزة أمام مبنى مديرية امن الدقهلية، وأنه أصيب بجروح وكدمات فى الوجه وأنحاء متفرقة بالجسم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.