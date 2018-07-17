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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:04 م
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سائق توك توك يشنق نفسه لمروره بضائقة مالية فى المنوفية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:44 م
سائق توك توك يشنق نفسه لمروره بضائقة مالية فى المنوفية مشنقه - ارشيفيه
المنوفيه - محمود شاكر
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أقدم سائق توكتوك على الانتحار بشنق نفسه لمروره بضائقة مالية بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، ببلاغ من " ع .ك .ا" 39 سنة، ومقيم قرية البتانون دائرة المركز بقيام نجله " ا ' 18 سنه، سائق توك توك ومقيم بذات العنوان بشنق نفسه داخل المنزل لمروره بضائقة مالية تعوقه عن إتمام زواجه.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة المذكور مسجاة على فراش غرفة نومه وبمناظرتها تبين وجود آثار حبل حول الرقبة، وبسؤال شيخ الناحية " ا .س .ص " 75 سنة، ومقيم بها أكد بمضمون ما جاء بأقوال المبلغ .  

تم تكليف قسم الأدلة الجنائية بالانتقال لمحل الواقعة لاتخاذ اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة، وقررت نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبعرض على النيابة قررت بدفن الجثة.


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