دونالد ترامب: نتحمل نحو 91% من تكلفة الدفاع عن أوروبا

كتب: أحمد علوى

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأن بلاده هى من تتحمل أعباء الدفاع عن الدول الأوروبية، مشيرا إلى كون واشنطن تتحمل نحو 91 من تكلفة أمن أوروبا.

وقال ترامب فى تصريحات خاصة لشبكة فوكس نيوز، بعد ساعات قليلة من لقاءه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، "أمريكا هى من تتحمل أعباء الدفاع عن أوروبا فى السنوات الماضية، نحن نتحمل أكثر من 91% من تكلفة الدفاع عن القارة العجوز".

وأضاف ترامب فى تصريحاته "حلف الناتو رائع ومهم، ولكنه يساعد أوروبا أكثر بكثير مما يساعدنا، أوروبا هى المستفيد الأكبر من حلف الناتو".

وأوضح ترامب بأنه قد جمع نحو 41 مليار دولار لحلف الناتو وذلك فى العام الماضى فقط، مشددا على كونه قد يجمع نحو 100 مليار دولار فى هذا العام.