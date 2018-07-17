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جامعة بنى سويف: تعيين خريجى الطفولة بكلية التربية ونقلهم لرياض الأطفال

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:58 م
جامعة بنى سويف: تعيين خريجى الطفولة بكلية التربية ونقلهم لرياض الأطفال حفل تخرج طلاب كلية التربية بجامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن تعيين أوائل خريجى قسم الطفولة المبكرة بكلية التربية، ثم نقلهم للعمل بكلية رياض الأطفال، جاء ذلك خلال مشاركته بحفل تخرج دفعة 2017/2018 لقسم الطفولة بكلية التربية.

 

وخلال كلمته وصف منصور حسن- يوم تخرج الطلاب بيوم الوفاء، موجها الشكر لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد، ودورهم العظيم فى تربية أولادهم، موجها التحية لكل من عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، لما قدموه من خبرة علمية وعملية لهؤلاء الخريجين، وكل من ساهم بدوره من الإدارة والعاملين بالكلية. 

 

كما أوصى رئيس الجامعة، الخرجين بضرورة الالتزام بقواعد وأخلاقيات العمل المهنى، وعدم الوقوف عند هذا الحد، على أن تقدم الجامعة كل الدعم لهم فى استكمال الدراسات العليا، متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم القادمة.

 

حفل تخرج الطلاب بجامعة بنى سويف (1)
حفل تخرج الطلاب بجامعة بنى سويف

 

حفل تخرج الطلاب بجامعة بنى سويف (2)
حفل تخرج الطلاب بجامعة بنى سويف

 

حفل تخرج الطلاب بجامعة بنى سويف (3)
حفل تخرج الطلاب بجامعة بنى سويف

 

حفل تخرج الطلاب بجامعة بنى سويف (4)
حفل تخرج الطلاب بجامعة بنى سويف 

 


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