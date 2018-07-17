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توغل محدود للاحتلال الإسرائيلى شرق القرارة جنوب قطاع غزة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:19 ص
توغل محدود للاحتلال الإسرائيلى شرق القرارة جنوب قطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان أن 4 جرافات عسكرية توغلت انطلاقا من موقع كوسوفيم العسكرى لعشرات الأمتار على أطراف البلدة بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وتنفذ آليات الاحتلال عمليات توغل شبه يومية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وكان وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، هدد بالرد بقوة فى قطاع غزة، فى حال واصلت حركة "حماس" ما أسماه "أفعالها الاستفزازية"، مشيرا إلى أن الكرة الآن فى ملعب "حماس".

وأعلن الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتقليص مساحة الصيد من 6 إلى 3 أميال.

وفى سياق آخر، استشهد الفلسطينى سارى داوود الشوبكى فى العشرين من العمر متأثرا بجروح أصيب بها خلال مليونية العودة فى 14 مايو الماضي.

وأعلنت عائلة الشوبكى استشهاد نجلها سارى داوود الشوبكى متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل نحو شهرين، وأشارت إلى أن نجلها أصيب برصاصة فى عنقه أدت لشلل رباعى نقل على إثرها إلى أحد مشافى القدس لتلقى العلاج إلى أن أعلن عن استشهاده صباح اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد شهداء مسيرات العودة التى انطلقت فى الثلاثين من مارس الماضى إلى 140، فيما زاد عدد الجرحى على 16 ألفا بينهم 55 حالة بتر.

 


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