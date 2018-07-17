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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:59 م
خالد صلاح
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تنفيذ 932 حكم وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:30 م
تنفيذ 932 حكم وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 932 حكمًا متنوعًا منها 687 حكمًا جزئيا و37 حكم مستأنف و174 حكم غرامات، 3هاربين من أحكام جنائية و31 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 15500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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