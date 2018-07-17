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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:45 م
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ترامب يتراجع و يقر بتدخل الروس بالانتخابات الرئاسية 2016 - فيديو وصور

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:48 م
ترامب يتراجع و يقر بتدخل الروس بالانتخابات الرئاسية 2016 - فيديو وصور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء انه يقبل باستخلاصات اجهزة الاستخبارات الاميركية التى اكدت بالفعل حصول تدخل روسى فى الحملة الانتخابية الرئاسية العام 2016، محاولا على ما يبدو تهدئة الجدل الحاد الذى اعقب تصريحاته خلال قمة هلسنكى مع فلاديمير بوتين.

وتراجع ترامب بذلك عن تصريحاته التى اعتبرت شديدة الليونة ازاء بوتين فى هلسنكى، وقال انه اساء التعبير عندما اعتبر ان لا سبب لديه لعدم تصديق نفى بوتين تدخل موسكو فى الانتخابات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما أمس الاثنين وإنهما بحثا أيضا خفض الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم.

وقال ترامب متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه ليست هناك حاجة للتسرع فيما يتعلق بكوريا الشمالية وإنه لا يوجد حد زمني لاتخاذ إجراء.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

الرئيس الأمريكى فى تصريحات صحفية
الرئيس الأمريكى فى تصريحات صحفية

 

ترامب
ترامب

 

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

 

حديث ترامب للصحفيين
حديث ترامب للصحفيين

 


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