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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:03 م
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تدمير 5 أنفاق لتنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين بالعراق

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:18 م
تدمير 5 أنفاق لتنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين بالعراق الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الثلاثاء تدمير خمسة أنفاق لتنظيم "داعش"، ضمن قاطع مطيبيجة فى محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "طائرات الجيش - بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، وضمن عملية ثأر الشهداء الثانية - تمكنت من تدمير سيارة، وقصف خمسة أنفاق وتدميرها، ضمن قاطع مطيبيجة".

يشار إلى أن مركز الإعلام الأمنى يعلن بين فترة وأخرى العثور على أعتدة وأسلحة، أو قصف مواقع من مخلفات تنظيم "داعش" التى كان مسيطرا عليها قبل طرده منها.

 

 


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