تايلاند: غدا موعد الظهور الإعلامى الأول لـ"أطفال الكهف"

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قال المتحدث باسم الحكومة فى تايلاند اليوم الثلاثاء إن أفراد فريق كرة القدم الذين تم إنقاذهم من أحد الكهوف بالبلاد، وعرفوا بأطفال الكهف، سيظهرون إعلاميا للمرة الأولى فى مؤتمر صحفى غدا الأربعاء بصحبة مدربهم عقب الخروج من المستشفى.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن الصحفيين سيتقدمون بأسئلتهم مسبقا لعرضها على طبيب نفسى، ليتم لاحقا طرح الأسئلة المعتمدة بواسطة مشرف، موضحة أن السلطات تخشى من تأثير الشهرة والاهتمام الإعلامى المفاجئين على الصحة العقلية والنفسية للأطفال، ما دعاها للسيطرة على المؤتمر بشكل كبير.



كما صرح بساكورن بونيالاك نائب حاكم مقاطعة شيانج راى، أنه سيتم إرسال الأطفال إلى منازلهم عقب المؤتمر، مطالبا ذويهم والصحفيين بالتوقف عن اللقاءات الصحفية لمدة 30 يوما لعدم إزعاج الأطفال فى تلك المرحلة المبكرة، مشيرا إلى أنهم محميين بموجب قانون حماية الطفل الذى تحمى إحدى مواده الأطفال تحت الثامنة عشر من التغطية الإعلامية التى تسبب الأذى النفسى.



يشار إلى أن الأطفال - الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما - علقوا مع مدربهم داخل أحد الكهوف لمدة 18 يوما، ومن المقرر أن تظهر قصتهم فى أحد أفلام هوليود.