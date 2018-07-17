تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير فى محررات رسمية لـ16 سبتمبر

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى محمود، محاكمة 4 متهمين فى جريمة تزوير واستعمال محررات رسمية، لجلسة 16 سبتمبر لسماع شهود الإثبات ، وصدر القرار الجلسة برئاسة المستشار مصطفى محمود وعضوية المستشارين وائل سعيد زهران وتامر عبد السلام وعمرو أحمد فتحى، وأمانة سر وائل فرج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين فى القضية رقم 84 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، تتهم النيابة كلا من "محمد.أ"، مساعد مكتب بقطاع شئون هيئة البريد، و"سهير .م" هاربة، و"عاطف .م" هارب يعمل محامى، و"فريال.ع"، ربة منزل مخلى سبيلها، بأنهم فى غضون أيام من 10 لـ12 أكتوبر 2017، قام المتهم الأول بصفته موظفا عام بإدارة التركات بالبريد باختلاس أوراق وجدت بحيازته تنتمى لعمله دون أن يقم بتسليمها فى عمله، واستعمل دون وجه حق خاتم إدارة التركات بالبريد، واستعمله استعمالا ضارا بمصلحة خاصة لصرف مبلغ 50 ألف جنيه من حساب دفتر توفير باعتبار المتهمة الثانية وصيّا على مالك ذلك الدفتر .

فيما قام المتهمون من الثانى للرابع بالاشتراك مع المتهم الأول بالاتفاق فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه حتى تمت الجريمة وتقدمت المتهمة الثانية بخطاب مصطنع على خلاف الحقيقة بخاتم إدارة التركات بهيئة البريد لموظفة إدخال البيانات على الحاسب الآلى، وافتعلت المتهمة الرابعة مشكلة بمكتب البريد عقب اكتشاف جريمتهم مما مكن المتهمين الثانى والثالث من الهرب.