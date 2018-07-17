video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير فى محررات رسمية لـ16 سبتمبر

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:19 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير فى محررات رسمية لـ16 سبتمبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى محمود، محاكمة 4 متهمين فى جريمة تزوير واستعمال محررات رسمية، لجلسة 16 سبتمبر لسماع شهود الإثبات ، وصدر القرار الجلسة برئاسة المستشار مصطفى محمود وعضوية المستشارين وائل سعيد زهران وتامر عبد السلام وعمرو أحمد فتحى، وأمانة سر وائل فرج.

 

وتضمن أمر إحالة المتهمين فى القضية رقم 84 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، تتهم النيابة كلا من "محمد.أ"، مساعد مكتب بقطاع شئون هيئة البريد، و"سهير .م" هاربة، و"عاطف .م" هارب يعمل محامى، و"فريال.ع"، ربة منزل مخلى سبيلها، بأنهم فى غضون أيام من 10 لـ12 أكتوبر 2017، قام المتهم الأول بصفته موظفا عام بإدارة التركات بالبريد باختلاس أوراق وجدت بحيازته تنتمى لعمله دون أن يقم بتسليمها فى عمله، واستعمل دون وجه حق خاتم إدارة التركات بالبريد، واستعمله استعمالا ضارا بمصلحة خاصة لصرف مبلغ 50 ألف جنيه من حساب دفتر توفير باعتبار المتهمة الثانية وصيّا على مالك ذلك الدفتر .

 

فيما قام المتهمون من الثانى للرابع بالاشتراك مع المتهم الأول بالاتفاق فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه حتى تمت الجريمة وتقدمت المتهمة الثانية بخطاب مصطنع على خلاف الحقيقة بخاتم إدارة التركات بهيئة البريد لموظفة إدخال البيانات على الحاسب الآلى، وافتعلت المتهمة الرابعة مشكلة بمكتب البريد عقب اكتشاف جريمتهم مما مكن المتهمين الثانى والثالث من الهرب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 15 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن انطلاقة جديدة بعد 20 عاما على معاهدة روما

إحالة سائق قتل خادمة أجنبية بسبب مطالبتها له بالزواج لمحكمة الجنايات

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

التزوير فى محررات رسمية




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة