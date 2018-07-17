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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:39 م
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بوينج تزيد توقعات الطلب بقطاع الطيران فى 20 عاما

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:11 م
بوينج تزيد توقعات الطلب بقطاع الطيران فى 20 عاما بوينج
رويترز
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زادت بوينج توقعاتها لقطاع الطيران فى 20 عاما وذلك لطائرات الركاب والشحن اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى أكد فيه التدفق المطرد للصفقات فى اليوم الثانى من معرض فارنبورو الجوى على المتانة التى يتمتع بها القطاع فى مواجهة تصاعد التوترات التجارية عالميا.

وتتوقع أكبر شركة لصناعة الطائرات فى العالم 42 ألفا و700 عملية تسليم فى القطاع على مدى العشرين عاما القادمة، بزيادة نسبتها ثلاثة بالمئة من تقديرها البالغ 41 ألفا و30 تسليما قبل عام. وستبلغ قيمة تلك الطائرات المُسلمة 6.3 تريليون دولار بالأسعار المعلنة بالمقارنة مع 6.1 تريليون دولار فى توقعات العام الماضى.

وواصلت المجموعة الأمريكية ومنافستها الأوروبية إيرباص إبرام الصفقات خلال المعرض الجوى المقام فى جنوب انجلترا بعد بداية نشطة أمس الاثنين.

وتعهدت شركة الطيران الروسية فولجا دنبر بشراء طائرات شحن بقيمة 11.8 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار من بوينج، فى حين تعهدت شركة التأجير الأمريكية إير ليس كورب بشراء 78 طائرة بوينج بقيمة 9.6 مليار دولار.

فى غضون ذلك، حصلت ايرباص على اتفاق مؤقت مع عميل لم تعلن عن اسمه وذلك لمئة طائرة وحيدة الممر من عائلة الطائرة ايه320 بقيمة تبلغ 11.5 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

لكن المحللين يحذرون من أن الكثير من الاتفاقات المبرمة هى اتفاقات مؤقتة، أو تكشف عن مشترين لم يعلن عنهم فى السابق، أو تنطوى على تغيير فى طلبيات شراء قائمة مما يجعل من الصعب قياس المستوى الحقيقى للطلب.

وتؤكد توقعات بوينج على متانة القطاع فى الأسواق الناشئة بوجه عام والصين على الأخص مما يعرض شركة صناعة الطائرات الأمريكية للمخاطر على وجه الخصوص إذا تصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن والصين إلى حرب تجارية كاملة.

وسلمت بوينج، التى تصف نفسها بأنها أكبر شركة تصدير أمريكية، ما يزيد ربع الطائرات التى صنعتها العام الماضى إلى عملاء فى الصين إحدى أسرع أسواق الطائرات نموا فى العالم.

 

 


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