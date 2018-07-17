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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:59 م
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بوتين: الاتفاق الإيرانى يضمن منع انتشار السلاح النووى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:03 م
بوتين: الاتفاق الإيرانى يضمن منع انتشار السلاح النووى بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق النووى الإيرانى يضمن منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال بوتين - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية- "فيما يتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى، فإن موقف روسيا لا يزال ثابتا لم يتغير: نعتقد أن الاتفاق النووى أداة توفر فرصة لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل عام وفى المنطقة بشكل خاص".

وأوضح أن إيران من بين الدول الأكثر مراقبة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيكون الأمر سيئا للغاية إذا تم وقف هذه الأداة.

وقال :"نتفهم ما يفكر فيه الرئيس الأمريكي، لقد تحدث بهذا الشأن مجددا"، مشيرا إلى محادثاته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هلسنكى أمس الاثنين.

واختتم تصريحاته بالقول "تود الولايات المتحدة أن تلفت انتباه إيران إزاء سياستها الإقليمية، وبرامجها الصاروخية، ولكن من وجهة نظرنا، يجب ألا يقود ذلك إلى نقض الاتفاق النووى الإيراني".

وكان الرئيس الأمريكى قد قال خلال مؤتمر مشترك مع بوتين: "شددت على أهمية الضغط على إيران لوقف أنشطتها النووية".

يشار إلى أن ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، واستئناف العقوبات على إيران، والتى قد عُلقت بعد الاتفاق الذى أبرم فى 2015.

 


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