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اليوم.. وزير التموين يزور " مستثمرى العاشر من رمضان" لمناقشة المعوقات

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:16 ص
اليوم.. وزير التموين يزور " مستثمرى العاشر من رمضان" لمناقشة المعوقات الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتبت - منال العيسوى
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تستعد جمعية مستثمرين العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء لاستقبال الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، لمناقشة المعوقات وبحث وعرض المقترحات التى تواجه المستثمرين مع قطاع الصناعات الغذائية .

ومن جانبه، أكد الدكتور سمير عارف رئيس الجمعية، أنه سيتم خلال اللقاء طرح كافة المعوقات التى تواجه الصناع المستثمرين مع قطاع التموين، وبحث رؤية وطلبات المستثمرين من الوزارة خلال الفترة القادمة بهدف تنشيط التجارة الداخلية واستقرار أسعار السلع بالأسواق.

وكشف عارف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن لقاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين سيستعرض عددًا من المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية وخاصة الغذائية، حيث إن مشكلة النقل للبضائع من المنتج النهائى ومستلزمات الإنتاج بين المصانع والمخازن وكذلك النقل بين الشركة القابضة وفروعها على مستوى الجمهورية والسلاسل التجارية وكبار التجار.

وقال عارف إنه على الطريق تطلب مباحث التموين فاتورة هذه الحمولات رغم أن طبيعة هذه التعاملات لا تتم بفاتورة وإنما تتم من خلال أذون استلام والمطلوب اعتماد إذن الاستلام كمستند رسمى لنقل هذه البضائع.

وأضاف عارف ، أنه سيتم بحث المشكلات التى تواجه احتساب وتقدير السعر الاسترشادى للبضائع والذى يدون بالفاتورة قاءلا أن السعر الاسترشادى للبضاعة من العاشر إلى أسوان يختلف عنه فى البضاعة من العاشر إلى القاهرة .

وأشار عارف إلى أنه أيضا سيتم مناقشة خطط وزارة التموين لمواجهة أو تنظيم الاقتصاد غير الرسمى والتى يطلق عليها صناعات بير السلم، اضافة لمناقشة تمثيل لجنة الصناعات الغذائية فى لجنة صناعات تداول السكر بالوزارة وامكانية انضمام عضو من العاشر إلى هذه اللجنة


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