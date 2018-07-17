الهلال الأحمر الإماراتى يؤكد اهتمامه بتحسين ظروف المتضررين فى اليمن

كتب مصطفى عنبر

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة بمجريات الأوضاع الإنسانية الراهنة للمتأثرين من الأحداث في اليمن.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن "الإمارات آلت على نفسها الوقوف بتجرد بجانب الأشقاء والتصدي لتداعيات الظروف الاستثنائية الناجمة عن تلك الأحداث وذلك من خلال تبني المبادرات الإنسانية التنموية التي تحدث فرقًا في مستوى الخدمات الضرورية التي يحتاجها الأشقاء".

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بمدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد علي خميس الكعبي، اطلع خلاله على الجهود المبذولة لتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية تجاه المتضررين وتحسين ظروفهم الراهنة واطمأن على عمل فرق الهيئة المتواجدة في اليمن منذ بداية الأزمة، والتي توسعت خلال الآونة الأخيرة لتشمل محافظات شبوة وحضرموت وعدن والحديدة والمخا.