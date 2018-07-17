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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:41 م
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الهجرة الدولية: وصول نحو 51 ألف مهاجر إلى أوروبا بحرًا هذا العام

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:54 م
الهجرة الدولية: وصول نحو 51 ألف مهاجر إلى أوروبا بحرًا هذا العام مهاجرين
أ ش أ
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أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحرًا هذا العام يفوق عدد أولئك الذين وصلوا إلى إيطاليا، حيث شهدت إسبانيا وصول 18 ألفًا و16 مهاجرًا حتى 15 يوليو الجارى، فى حين بلغ عدد من وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة ذاتها 17 ألفًا و827 مهاجرًا.

وأوضحت المنظمة - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن العدد الإجمالى للمهاجرين واللاجئين الذين دخلوا أوروبا بحرًا هذا العام بلغ 50 ألفًا و872 شخصًا، مقارنة بوصول 109 آلاف و746 مهاجرًا إلى أوروبا بحلول منتصف يوليو 2017، ووصول 241 ألفًا و859 مهاجرًا فى الفترة ذاتها من عام 2016.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد من توفوا أو فُقدوا فى البحر المتوسط وصل إلى 1443 شخصًا حتى الآن خلال هذا العام.

وأفادت المنظمات الإغاثية بارتفاع عدد من يعبرون إلى إسبانيا واليونان مقارنة بالعام الماضى، فى حين انخفض عدد الوافدين إلى إيطاليا بنسبة تقترب من 80% عن عام 2017.

 

 


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