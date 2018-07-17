النائب مصطفى بكرى: رفع دور الانعقاد الثالث للبرلمان الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الثالث سيمتد عمله للأسبوع القادم لحين الانتهاء من مناقشات الرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته غدا الثلاثاء، على أن يكون ذلك آخر أعماله للدور الجارى.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه كانت هناك عدد من التشريعات تحتاج لإنجازها وأخذ الموافقة النهائية بشأنها قبل رفع الدور التشريعى الحالى، مثل قانون حساب معاش الورزاء والمحافظين وقانون تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، ومنح الجنسية مقابل وديعة.

يذكر أنه كان المفترض أن ينتهى دور الانعقاد الثالث وفقا للائحة البرلمان فى 30 يونيو الماضى، لكن تم تأجيل انتهاؤه حتى يتم الرد على بيان الحكومة ، كما أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أمس ، بمناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل.