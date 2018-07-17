video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النائب مصطفى بكرى: رفع دور الانعقاد الثالث للبرلمان الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:30 ص
النائب مصطفى بكرى: رفع دور الانعقاد الثالث للبرلمان الأسبوع المقبل النائب مصطفى بكرى
كتبت إيمان على
إضافة تعليق
أكد النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الثالث سيمتد عمله للأسبوع القادم لحين الانتهاء من مناقشات الرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته غدا الثلاثاء، على أن يكون ذلك آخر أعماله للدور الجارى.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه كانت هناك عدد من التشريعات تحتاج لإنجازها وأخذ الموافقة النهائية بشأنها قبل رفع الدور التشريعى الحالى، مثل قانون حساب معاش الورزاء والمحافظين وقانون تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، ومنح الجنسية مقابل وديعة.

يذكر أنه كان المفترض أن ينتهى دور الانعقاد الثالث وفقا للائحة البرلمان فى 30 يونيو الماضى، لكن تم تأجيل انتهاؤه حتى يتم الرد على بيان الحكومة ، كما أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أمس ، بمناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون صندوق مصر برأس مال 200 مليار جنيه

وكيل البرلمان: تكليف الرئيس للحكومة مستمر ما لم يتخذ البرلمان قرارا بغير ذلك

تأكيد برلمانى على ضرورة إنشاء صندوق مصر.. وعبدالعال: الفكرة نبتت من البرلمان

اخبار السياسه

اخبار مصر اليوم

البرلمان

الدستور

دور الانعقاد




لا تفوتك
فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة