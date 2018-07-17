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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:35 م
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الموجة الحارة باليابان تودى بحياة 14 فى مطلع الأسبوع

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:53 ص
الموجة الحارة باليابان تودى بحياة 14 فى مطلع الأسبوع ارتفعت درجات الحرارة عقب موجه من الفيضانات باليابان
رويترز
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ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن الموجة الحارة الشديدة التى تسود البلاد تسببت فى مقتل 14 على الأقل خلال أول ثلاثة أيام من الأسبوع وعرقلت عمليات الإنقاذ فى مناطق اجتاحتها السيول وقتل فيها أكثر من 200 شخص الأسبوع الماضى.

وقالت هيئة الأرصاد اليابانية إن درجات الحرارة أمس الاثنين الذى وافق عطلة عامة زادت عن 39 درجة مئوية فى بعض المناطق الداخلية مصحوبة برطوبة عالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن ما لا يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم بسبب الحرارة خلال مطلع الأسبوع، بينهم امرأة فى التسعينيات عثر عليها فاقدة الوعى فى حقل. ويعالج آلاف آخرون فى مستشفيات من مشاكل صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

واشتدت الحرارة في المناطق غير الساحلية مثل مقاطعة جيفو حيث بلغت درجات الحرارة 39.3 درجة مئوية فى بلدة إيبيجاوا أمس الاثنين وهى الأعلى على مستوى البلاد. وسجلت العاصمة طوكيو درجات حرارة بلغت 34 درجة مئوية فى اليوم ذاته.

وبلغت درجات الحرارة في بعض المناطق التى شهدت سيولا جارفة 34.3 درجة مئوية اليوم الثلاثاء الأمر الذى شكل خطرا على العسكريين والمتطوعين الذين يعملون على إزالة الطين والأنقاض.

 


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ارتفاع الحرارة باليابان

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