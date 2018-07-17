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المترو يعلن وقف قائد القطار المصطحب طفل فى كابينة القيادة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:32 م
المترو يعلن وقف قائد القطار المصطحب طفل فى كابينة القيادة مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛  أن ما تم نشره وتداوله عبر العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى عن أحد قائدى القطارات بالخط الثانى لمترو الأنفاق، وهو يصطحب طفل داخل كابينة القيادة مخالفا للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية.

 وأعلنت شركة مترو الانفاق فتح تحقيق فى الموضوع على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الشركة إلى أن المهندس على الفضالى، رئيس شركة المترو أصدر قرارا بإيقاف قائد القطار عن العمل وتحويله للشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة واتخاذ  الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى إصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع قائدى القطارات ووضعه بملاحظة السائقين، يتضمن تعليمات تذكيرية بمنع اصطحاب أى مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار.

وشدد فضالى على أن الشركة لن تتوان فى محاسبة أى مقصر فى حق المواطنين، تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الأمور بصفة عاجلة وفورية.

وأكدت شركة المترو أن هذا التصرف فردى ولا يمكن تعميمه على باقى طوائف التشغيل التى تعمل على مدار ساعات العمل لخدمة المواطنين فى هذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم ملايين الركاب يومياً، والشركة لن تتهاون فى محاسبه أى مقصر.

وأهابت الشركة جميع المواطنين فى حالة وجود أى شكاوى أو مقترحات أو استفسارات لديهم تتعلق بمرفق مترو الأنفاق الاتصال على الخط الساخن (16048) أو من خلال الأرقام الخاصة بخدمة الواتس آب  ( 01221116048 -01021778887 ).

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

برافوااا 😎..ولكن يمكن نقل هذا السواق ..لاى قسم اخر..بالمترو غير السواقه..حرصا على عدم قطع عيشه

😎...

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