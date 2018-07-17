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المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا تعلن حالة القوة بميناء الزاوية النفطى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:25 م
المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا تعلن حالة القوة بميناء الزاوية النفطى مصطفى صنع الله
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من ميناء مصفاة الزاوية النفطي. 

ويأتى هذا الاجراء بعد تراجع مستوى الإنتاج في حقل الشرارة بسبب الهجوم الأخير واختطاف أربعة من موظفي شركة أكاكوس ، تم الإفراج عن اثنين منهم لاحقاً. وقامت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا بإخلاء وإغلاق المحطات  186 -   B 115 - IR  , مما أدى إلى تراجع مستوى الإنتاج في الحقل إلى  125 ألف برميل في اليوم فقط ، وهو ما يكفي لتلبية متطلبات مصفاة الزاوية، ولكنه لا يسمح بتوفر أي فائض للتصدير.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائلا: "سلامة الموظفين تبقى دائما على رأس أولوياتنا، وقد قمنا، بعد هذه الحادثة، باتخاذ قرارات تقضي بإخلاء وإجلاء العاملين من عدد من محطات الانتاج. كما أنه يتعين علينا إيلاء الأولوية الكاملة للطلب المحلي على الوقود في الوقت الراهن، وعليه سيتم تحويل الانتاج المتاح من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية".


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