الكهرباء: افتتاح محطات سيمنز الثلاث بقدرة 14 ألف ميجاوات 24 يوليو الجارى

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه سيتم افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات، الثلاثاء 24 يوليو الجارى، كاشفا أنه تم تحديد هذا الموعد بشكل مبدئى.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم افتتاح المحطات الثلاثة من داخل محطة العاصمة الإدارية الجديدة بواسطة الفيديو كونفرانس، موضحًا أنه تم الانتهاء من تشغيل جميع الوحدات بالمحطات الثلاثة وربطهم بالشبكة القومية للكهرباء لتصبح مصر أول دولة فى العالم تمتلك أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات بواقع 4800 ميجا وات للمحطة.

الجدير بالذكر أنه وفقا لما هو متفق عليه بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز الألمانية، فإن سيتم إنشاء المحطات الثلاث من طراز "h.class"، الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، حيث تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات لـ65%، وهو ما لم يحدث على مستوى العالم حتى الآن.

وتتكون كل محطة من المحطات الثلاث، من 4 وحدات توليد، وتتكون كل وحدة من 2 توربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 توربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات، و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت.