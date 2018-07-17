الكنيست الإسرائيلى يقر قانونا لحظر بعض الجماعات اليسارية فى المدارس

رويترز

أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قانونا قد يؤدى إلى حظر بعض الجماعات التي تنتقد سياسات الحكومة ضد الفلسطينيين من دخول المدارس الإسرائيلية والحديث مع الطلاب.

وقال منتقدون للقانون، الذي أيده 43 مشرعا واعترض عليها 24 نائبا فى البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، إنه ضربة للقيم الديمقراطية الأساسية مثل حرية التعبير وجزء من مساعى الحكومة لنزع الشرعية عن الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية.

ويمنح تعديل قانون التعليم سلطات جديدة لوزير التعليم نفتالى بينيت، زعيم حزب البيت اليهودى القومى الدينى، لإصدار أوامر للمدارس تمنع جماعات معينة من إلقاء محاضرات على الطلاب.

وأطلق على التشريع اسم قانون (كسر الصمت) فى إشارة إلى جماعة إسرائيلية تحمل هذا الاسم وتعمل على جمع ونشر شهادات قالها محاربون قدامى بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وخلال الصراعات مع نشطاء غزة.