القبض على عاطل وراء سرقة ربة منزل بالمعاش تحت تهديد السلاح بالزيتون

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل، عقب قيامه بسرقة ربة منزل بالاكراه تحت تهديد السلاح، والاستيلاء على متعلقاتها، بمنطقة الزيتون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، الحالة الأمنية بشارع محطة الزيتون، حيث استغاثت به "ابتسام ا س" 65 سنة، بالمعاش، وقررت بأنها حال سيرها مترجلة أعلى كوبرى مشاة محطة مترو الزيتون، حيث استوقفها أحد الأشخاص "أدلت بأوصافه التقريبية" وهددها بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، واستولى منها على حقيبة يد قماش بداخلها مبلغ 150 جنيها، ومتعلقاتها الشخصية كرهاً عنها، ولاذ بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلت به المجنى عليها من أوصاف أمكن ضبطه وتبين أنه "محمد ح ع" 45 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما "مخدرات" وضبط بحوزته الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المسروقات، وكذا سلاح ابيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليها تعرفت علي المتهم والمضبوطات، واتهمهته بسرقتها بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.