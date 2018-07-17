السفير العراقى: أعلى جهة سياسية فى بغداد طمأنت الكويت بشأن أحداث الجنوب

الكويت (أ ش أ)

أكد سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمى اليوم الاثنين، أن بلاده وعبر أعلى جهة سياسية، طمأنت الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن ما يجرى حاليا فى عدد من المحافظات بجنوب العراق.

وأشاد الهاشمى - فى تصريح للصحفيين، على هامش مشاركته فى حفل سفارة الصين لدى الكويت، بعيد تأسيس جيش التحرير الصينى - بمبادرة أمير الكويت لمساعدة العراق فى تجاوز محنته.

واعتبر سفير العراق لدى الكويت، أن ما يحدث فى بعض المحافظات الجنوبية فى العراق، هو قضية داخلية مستحقة، حاول بعض السياسيين العراقيين استغلالها لمصالح انتخابية.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قد تلقى اتصالا هاتفيا أمس الأحد من رئيس مجلس وزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي، اطمأن خلاله على الأوضاع الأمنية الجارية فى بعض المحافظات العراقية، فيما أكد استعداد الكويت لتقديم كل دعم ممكن للعراق، ليتمكن من تجاوز ما يمر به من أحداث.

وكانت عدة محافظات فى جنوب العراق شهدت فى الأيام الأخيرة مظاهرات حاشدة، احتجاجا على سوء الخدمات، واستمرار انقطاع التيار الكهربائى، ونقص المياه، وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين ومحاربة الفساد المإلى والإدارى.